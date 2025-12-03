Stoffer heeft voorkeur voor 'centrumrechts meerderheidskabinet'

DEN HAAG (ANP) - SGP-leider Chris Stoffer heeft nog steeds een voorkeur voor een "centrumrechts meerderheidskabinet", zei hij woensdag voor een gesprek met informateur Sybrand Buma. De christelijke politicus vindt het goed dat D66 en CDA hun aanzet voor een coalitieakkoord hebben afgerond, al kan hij zich hier niet volledig in vinden.

"Met een minderheidskabinet moet je op zoek gaan naar meerderheden. Dat kan soms positief zijn, maar dat kan ook soms heel lastig zijn", vat Stoffer zijn bezwaren samen. Ook vreest hij dat de uitkomst "vlees noch vis" wordt als een nieuw kabinet op zoek gaat naar wisselende meerderheden om wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen.

Stoffer noemt drie aspecten die "essentieel" zijn voor zijn partij, maar die D66 en CDA niet aanstippen in hun formatiestuk: "hoe wordt met gezinnen omgegaan, hoe wordt naar medische ethiek gekeken en hoe wordt met klassieke vrijheden omgegaan". De vraag hoe constructief de SGP zich gaat opstellen, hangt voor een belangrijk deel hiervan af.