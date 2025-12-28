ECONOMIE
Van de Bunt pakt op OKT tweede olympisch ticket op 10 kilometer

Sport
door anp
zondag, 28 december 2025 om 20:08
anp281225088 1
HEERENVEEN (ANP) - Stijn van de Bunt heeft zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf ook gekwalificeerd op de 10 kilometer voor de Spelen van Milaan. De 21-jarige schaatser van Team IKO X2O was met 12.36,35 een klasse apart. Jorrit Bergsma werd tweede met 12.45,52 en mag hopen op het tweede olympisch ticket op de 10 kilometer en zijn vierde deelname aan de Olympische Spelen.
Van de Bunt, die twee dagen eerder had verrast met de zege op de 5000 meter en daardoor al een olympisch startbewijs op zak had, verpulverde in de rit voor de dweil tegen Kars Jansman zijn eigen persoonlijke record van 12.54,10. Hij bleef maar nipt boven het Nederlands record van Patrick Roest (12.35,20).
Marcel Bosker versloeg na een spannende rit Chris Huizinga, maar bleef met 12.45,98 ruim boven de tijd van Van de Bunt. De schaatser van Reggeborgh werd eerder derde op de 5000 meter. In de slotrit rekende Bergsma af met Beau Snellink en zorgde hij ervoor dat hij net sneller was dan Bosker.
