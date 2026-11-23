MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Het Kremlin heeft gewaarschuwd voor een escalatie van spanningen in de Oostzee, nadat een drone daar zaterdag een Russisch vrachtschip raakte. Volgens Finland, waar het schip naartoe was gedreven, was het een Oekraïense aanval.

"Het is inderdaad een zeer gevaarlijke ontwikkeling, de toename van terroristische activiteiten in de Baltische regio", aldus woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov. Ook zei hij te hopen dat de Baltische staten Kyiv waarschuwen voor dergelijke praktijken. Het Russische vrachtschip wordt momenteel teruggesleept vanuit Finse wateren naar Russisch grondgebied.

Peskov weigerde commentaar te geven op de Oekraïense aanvallen op Russische schepen bij Libië. Wel zei hij dat Moskou de verklaring waarin Oekraïne de aanvallen bevestigde, had vernomen.