SP-leider Dijk: ons verhaal is bij veel Nederlanders niet geland

DEN HAAG (ANP) - Het verhaal en de visie van de SP zijn "niet direct" geland bij "het overgrote deel van Nederland", concludeert partijleider Jimmy Dijk na het zoveelste zetelverlies op rij. "Dat het beter moet en anders, dat is helder", zei hij bij de eerste vergadering met zijn fractie na de uitslagenavond.

Dijk is "dankbaar" voor de drie zetels die hij wel lijkt te hebben gehaald volgens de voorlopige uitslagen. Hij gelooft nog steeds dat het verhaal van de SP kan aanslaan. De eind 2023 aangetreden partijleider voelt nog steeds "brede steun" bij zijn leden. "Ik geef mezelf ook een beetje tijd, het waren mijn eerste verkiezingen."