Stembureaus Gorinchem dicht, tellen begint

GORINCHEM (ANP) - De stembureaus in Gorinchem, waar een herstemming voor de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvond, zijn om 21.00 uur gesloten. Het tellen van de stemmen begint nu.

Het is onbekend hoe lang het tellen van de stemmen zal duren. Bij de verkiezingen in maart kwam de voorlopige uitslag rond 01.00 uur bij de ANP Verkiezingsdienst binnen.

De meeste stembureaus waren geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. In Gorinchem zijn iets meer dan 31.000 mensen stemgerechtigd.

Eind maart koos de gemeenteraad in Gorinchem voor de herstemming, een zeer zeldzame gebeurtenis bij gemeenteraadsverkiezingen, vanwege vermoedens van kiesfraude. De gemeente had signalen gekregen over onder meer het ronselen van volmachten.