ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie arresteert klimaatactivisten die A12 blokkeren

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 12:51
anp130925079 1
DEN HAAG (ANP) - De politie is begonnen met het aanhouden van klimaatactivisten op de A12. Zo'n honderd demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion bezetten om 12.00 uur de weg in Den Haag omdat zij willen dat er een streep door zogenoemde fossiele subsidies gaat.
De aangehouden actievoerders worden in bussen gezet. Inmiddels zijn dat tientallen mensen. Er staan twee bussen klaar op de A12. De politie waarschuwde de activisten eerder al om de weg te verlaten, omdat ze anders met geweld aangehouden zouden worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-535677682

Amerikanen waarschuwen dat China mogelijk spioneert via zonnepanelen. Hoe werkt dat?

40270138_m

Dit is waarom je altijd moe bent (volgens onderzoek van Harvard)

generated-image (19)

Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties

shutterstock_1333481999

Scheiden is bijna altijd slecht voor kinderen

211022154_m

Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

Loading