Kritiek van alle kanten op Markuszower over asielonrust

door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 17:36
DEN HAAG (ANP) - Gidi Markuszower kreeg woensdagmiddag tijdens een debat kritiek van alle kanten bij een debat over de asieldemonstraties die de afgelopen weken geregeld uit de hand liepen. De kritiek kwam ook van coalitiepartijen CDA en D66, die de hulp van zijn fractie eerder juist goed konden gebruiken, bijvoorbeeld als het ging over de verhoging van de AOW-leeftijd. CDA'er Jeltje Straatman suggereerde bijvoorbeeld dat hij extreemrechts gedachtegoed legitimeerde door zich te laten zien bij asieldemonstraties in Loosdrecht.
Robert van Asten (D66) struikelde over de uitspraak van Markuszower dat de waarnemend burgemeester van Loosdrecht indruk wilde maken bij zijn "elitevriendjes" door een noodopvang te verzorgen voor asielzoekers. Dat deed hij na een oproep van asielminister Bart van den Brink (CDA). De woordkeuze van Markuszower typeerde Van Asten als "gif van onze democratie".
Don Ceder (ChristenUnie) zei dat ook politici zich verantwoordelijk moeten voelen voor "het klimaat dat we creëren".
