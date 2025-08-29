Thais constitutionele hof ontslaat premier

BANGKOK (ANP/RTR) - Het constitutionele hof van Thailand heeft premier Paetongtarn Shinawatra uit het ambt gezet wegens onethisch handelen. Het ontslag is een klap voor de politieke dynastie van de familie Shinawatra. De premier zou zich in het conflict met buurland Cambodja verkeerd hebben opgesteld, met name door een telefoontje met de Cambodjaanse ex-leider Hun Sen.

Korte tijd na het telefoongesprek braken er in juli gevechten uit aan de grens tussen beide landen waarbij doden vielen en vele duizenden mensen op de vlucht sloegen.