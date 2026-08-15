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Kroatië maakt tragische balans op na natuurbrand aan kust

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 15 augustus 2026 om 11:16
bijgewerkt om zaterdag, 15 augustus 2026 om 11:36
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De grote natuurbrand die donderdag uitbrak aan de Kroatische kust ten zuiden van Split is volgens lokale media snel onder controle gebracht, maar de gevolgen zijn dramatisch. Kroatische media melden dat er bij "de rampzalige brand" een dode en meer dan veertig gewonden zijn gevallen. Veertien gewonden zijn in ziekenhuizen opgenomen van wie de helft in levensgevaar verkeert.
De natuurbrand heeft in korte tijd huizen, auto's, boten en 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos verwoest bij de badplaats Omis. Ongeveer 2000 mensen zijn voor het vuur op de vlucht geslagen en naar opvangcentra gegaan.
De president en de premier hebben het gebied vrijdag bezocht en hulp toegezegd, ook aan toeristen. Er zijn ook Nederlanders in opvangcentra terechtgekomen en naar een ander hotel gegaan, volgens reisorganisaties. President Zoran Milanović sprak van "een gruwelijke natuurramp die misschien niet natuurlijk was". Verreweg de meeste bosbranden ontstaan door menselijk handelen of nalatigheid.
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