Veiligheidstroepen Marokko stoppen mensen aan grens van Ceuta

FNIDEQ (ANP) - Veiligheidstroepen in bergen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta hebben volgens Spaanse media enkele honderden mensen ervan weerhouden een poging te doen de zwaarbewaakte grens over te steken. Het zou niet om Marokkanen gaan, maar overwegend om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen.

De Marokkaanse autoriteiten zijn zaterdag vooral beducht voor een poging van grote groepen Marokkanen om het Spaanse gebied binnen te dringen. Daar is wekenlang op sociale media over gecommuniceerd.

Het voorbeeld is 30 juli toen tienduizenden Ceuta binnendrongen en de Spaanse autoriteiten volkomen verrast waren. De Marokkaanse grensbewakers deden niets om de stroom in te dammen volgens Spaanse media. De mensen trokken over het strand en zwemmend rond een barrière in zee Spanje binnen. Marokko wil dat nu voorkomen en heeft in de wijde omgeving veel politie en militairen op de been.