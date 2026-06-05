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Van Veldhoven: belangrijk proces Moerdijk zorgvuldig te doorlopen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 10:59
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DEN HAAG (ANP) - Het is belangrijk dat het proces over het voortbestaan van Moerdijk zorgvuldig verloopt, stelt minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66). "Er is nog steeds onduidelijkheid en dat is natuurlijk heel vervelend voor iedereen die daar woont", zei ze vrijdag voor aanvang van de ministerraad.
Eerder was een besluit genomen dat het haven- en industriegebied zou uitbreiden en dat daardoor het dorp zou verdwijnen. Nu ligt er een nieuwe optie op tafel waarin er mogelijk minder ruimte nodig is voor de uitbreiding. "Daarvoor is goed overleg nodig", aldus de bewindsvrouw. "Hoe zorg je ervoor dat het ook leefbaar blijft."
Eind deze maand zal een volgende stap worden genomen in het proces, maar het is volgens Van Veldhoven "niet zeker" of er dan al meer duidelijkheid komt voor de bewoners. Wethouder Danny Dingemans zei donderdag op een informatieavond voor bewoners van Moerdijk dat er dan zeker nog geen besluit kan worden genomen over het voortbestaan van het dorp.
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