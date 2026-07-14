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Kyiv meldt opnieuw aanvallen op Zee van Azov

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 10:15
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KYIV (ANP) - Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen in de Zee van Azov. Het gaat om elf vaartuigen, meldt dronecommandant Robert Brovdi. Vijf tankers, vijf vrachtschepen en een sleepboot werden aangevallen, aldus Brovdi op Telegram. Het totale aantal aangevallen vaartuigen in het aan de Krim grenzende water komt daarmee op meer dan honderd te liggen, de afgelopen negen dagen.
Rusland zei eerder op dinsdag dat de Oekraïense aanvallen niet afdoen aan het volume dat Rusland kan exporteren. Wel zei het Kremlin te onderzoeken of het andere vaarroutes kan vinden voor zijn vrachtverkeer op de Zee van Azov.
In Oekraïne werd een aanval op een vrachttrein gemeld. In de regio Dnipropetrovsk sloeg een drone in op een locomotief, meldt RBC Ukraine op gezag van het ministerie van Communicatie. De bemanning kon tijdig de trein verlaten. Naast schade aan de trein viel de stroomvoorziening van het spoor uit.
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