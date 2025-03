Kyiv: Russen probeerden via pijplijn gebied Koersk te heroveren

SOEDZJA (ANP/DPA/RTR) - De Oekraïense krijgsmacht meldt dat Russische troepen een nieuwe manier hebben uitgeprobeerd om verloren gebied in de regio Koersk te heroveren. Ze zouden door een gaspijplijn zijn getrokken om een stad te bereiken die in handen is van de Oekraïners. Volgens Kyiv werden de Russen "op tijd ontdekt" en is de aanval afgeslagen.

De pijplijn, die tot eind vorig jaar werd gebruikt om gas via Oekraïne door te voeren naar Europa, heeft een diameter van 1,40 meter. In Soedzja, op de grens tussen Rusland en Oekraïne, bevindt zich een doorvoerstation waar de Russen uit de pijplijn hoopten te komen om de Oekraïners te verrassen.

Het Oekraïense leger veroverde Soedzja en een deel van de regio Koersk in augustus. Kyiv hoopt dit als ruilmiddel te gebruiken bij toekomstige vredesonderhandelingen. Moskou probeert het gebied militair weer onder controle te krijgen en de Russen heroveren langzaam terrein. Volgens Russische militaire bloggers was de manoeuvre met de pijplijn deel van een groot offensief bij Soedzja en vinden er momenteel zware gevechten plaats.