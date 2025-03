Vindicat-studenten vielen ook andere toeristen aan: "Elleboogstoot tegen mijn neus"

Leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat hebben flink huis gehouden in het Franse skidorp Risoul. Behalve de vernielingen die ze hebben aangericht, komen er nu ook verhalen naar buiten over geweld en intimidatie. Tientallen leden zijn inmiddels geschorst.

In het AD getuigen mensen over het wangedrag van de studenten. Een Nederlandse toerist vertelt: "Ik kreeg ruzie met de jongen die bij de deur iemand een kopstoot had gegeven. Zonder reden zocht hij ook met een ander ruzie. Het werd duwen en trekken in de club en uiteindelijk werden we allebei uit de club gezet. Buiten heb ik nog even met hem gesproken en was alles weer chill, maar binnen wilden ze onnodig intimideren. Ze waren met z’n tweeën en zeiden dat ze er driehonderd man bij gingen halen.”

Ook skiër Lucas zegt te zijn aangevallen door een Vindicat-lid. "De tweede avond bij de Yeti was het in eerste instantie gezellig met vrienden. Later op de avond liep een straalbezopen lid van Vindicat naar me toe, pakte me bij mijn schouder en vroeg of ik bier voor hem wilde halen. Ik vroeg: ‘Wie ben je?’ Na nog eens te hebben geweigerd, kreeg ik het woord ‘kankerfeut’ naar me toe geroepen. Gelijk daarna kreeg ik uit het niets een volledige elleboogstoot tegen mijn neus.”

Bron: AD.nl