Kyiv: Zelensky is in Oekraïne, niet in Davos

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Kyiv en niet in Davos. Dat meldt het presidentiële kantoor. President Trump suggereerde eerder in zijn toespraak op het World Economic Forum dat momenteel plaatsvindt in die Zwitserse plaats dat Zelensky "in het publiek zou kunnen zitten". Ook zei hij de Oekraïense leider later op woensdag te ontmoeten.

Zelensky koos ervoor om niet naar die bijeenkomst met vele wereldleiders af te reizen vanwege de aanhoudende problemen met nutsvoorzieningen in zijn land. Zo zitten in de regio Kyiv meer dan een miljoen inwoners zonder stroom. Slechts als de Amerikanen in Davos met concrete toezeggingen komen voor veiligheidsgaranties of economische vergezichten voor Oekraïne, wil Zelensky afreizen naar Davos.