Laatste lichaam geborgen na instorting hotel in Kröv

KRÖV (ANP) - Het tweede en laatste lichaam onder een ingestort hotel in het Duitse Kröv is in de nacht van vrijdag op zaterdag geborgen. De politie meldt dat het gaat om de vermiste eigenaar van de accommodatie.

De sloopwerkzaamheden begonnen vrijdag en gaan door. De politie is nog steeds ter plaatse voor onderzoek. Het hotel in de westelijke deelstaat Rijnland-Palts stortte dinsdagavond in. De oorzaak is nog niet bekend.

Veertien mensen kwamen vast te zitten. Ook een Nederlands gezin uit Urk raakte bedolven onder het puin. Het drietal, onder wie een kind van ongeveer twee jaar, werd woensdag bevrijd. Diezelfde avond werd het laatste levende slachtoffer gered.