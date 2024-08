Wielrenner Alaphilippe vertrekt bij Soudal Quick-Step

ANTWERPEN (ANP) - De Franse wielrenner Julian Alaphilippe vertrekt na dit seizoen bij zijn ploeg Soudal Quick-Step. Teambaas Patrick Lefevere meldt dat aan de Belgische krant Het Nieuwsblad.

"Julian heeft me deze week gebeld om te zeggen dat hij vertrekt", laat Lefevere weten. "Hij had er nachten van wakker gelegen en was er weken ziek van geweest, maar hij heeft me meegedeeld dat hij de ploeg verlaat."

Alaphilippe rijdt zijn hele profcarrière sinds 2014 voor de ploeg van Lefevere. De Fransman won Milaan - Sanremo in 2019 en zes etappes in de Tour de France. Alaphilippe werd wereldkampioen op de weg in 2020 en 2021.

Het is nog niet bekend bij welk wielerteam Alaphilippe zijn carrière voortzet.