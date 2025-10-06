Laatste Spaanse vloot-activisten keren maandag terug uit Israël

MADRID (ANP/AFP) - Spanje zegt dat Israël de laatste Spaanse activisten van de Global Sumud Flotilla (GSF) maandag uitzet. Dit weekend keerden al 21 Spanjaarden terug en daar komen nu nog 28 bij.

"We verwachten dat er vandaag geen Spanjaarden meer in een Israëlische gevangenis zitten", aldus buitenlandminister José Manuel Albares. De verwachting is dat maandag ook veel activisten uit andere landen vrijkomen. Die worden waarschijnlijk naar Griekenland gevlogen, om van daaruit terug te keren naar hun eigen landen.

Israël arresteerde vorige week in totaal meer dan 450 opvarenden van de actievloot. Zij wilden hulpgoederen leveren aan de Palestijnse bevolking op de Gazastrook, maar dat stond Israël niet toe.

Zondag zette Israël ook de eerste vier Nederlandse deelnemers uit. Het is nog niet bekend wanneer de andere zes Nederlanders worden vrijgelaten. De Nederlandse delegatie telde ook nog zes mensen met een andere nationaliteit die in Nederland wonen.