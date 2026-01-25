ECONOMIE
VN: risico op massaal geweld tegen burgers in Zuid-Soedan

Samenleving
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 15:20
anp250126073 1
JUBA (ANP/AFP) - De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR uit haar "grote bezorgdheid" over opgelaaide gevechten in Zuid-Soedan. De situatie vergroot het "risico op massaal geweld tegen burgers", waarschuwen experts.
Zuid-Soedan is het jongste land ter wereld en wordt sinds de oprichting in 2011 geteisterd door oorlog, armoede en massale corruptie. President Salva Kiir en zijn oude vicepresident Riek Machar strijden al jaren om de macht in het land. Een akkoord uit 2018 zorgde enkele jaren voor vrede, maar plannen voor verkiezingen en het samenvoegen van het leger zijn niet gerealiseerd. Het geweld laaide in december weer op in de deelstaat Jonglei.
Volgens UNHCR wordt geweld tegen burgers door commandanten aangemoedigd. De hernieuwde gevechten hebben meer dan 180.000 mensen ontheemd, waarbij getuigen omschrijven hoe burgers de moerassen in moesten vluchten.
