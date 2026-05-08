Zelensky bevestigt tijdelijk bestand met Rusland

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt in een verklaring dat er een driedaagse staakt-het-vuren met Rusland komt. Zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump had het bestand een half uur eerder aangekondigd.

Oekraïne en Rusland zullen de strijd op 9, 10 en 11 mei staken. Dat is het resultaat van een onderhandelingsproces onder Amerikaanse bemiddeling, aldus Zelensky. Hij bedankt Trump en zijn team voor "hun productieve diplomatieke betrokkenheid" en zegt te verwachten dat de Verenigde Staten ervoor zullen zorgen dat Rusland de afspraken nakomt.

Zelensky bevestigt ook dat beide landen duizend gevangenen zullen vrijlaten. Het is nog niet duidelijk wanneer die gevangenenruil zal plaatsvinden. "Oekraïne werkt er voortdurend aan om zijn mensen thuis te brengen uit Russische gevangenschap. Ik heb mijn team opdracht gegeven om snel alles voor te bereiden wat nodig is voor de uitwisseling", meldt Zelensky daarover.

Hij heeft de strijdkrachten per decreet expliciet opdracht gegeven het Rode Plein in Moskou op 9 mei niet aan te vallen als daar een militaire parade bezig is. Rusland viert die dag de Dag van de Overwinning, de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt jaarlijks met onder meer militaire parades, waarvan de grootste op het Rode Plein.