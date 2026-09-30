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Ooggetuigen zagen steekpartij tussen piloten in flydubai-toestel

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 11:06
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TABUK (ANP) - Een van de piloten van een flydubai-vliegtuig dat woensdag is uitgeweken naar Saudi-Arabië heeft de ander neergestoken, melden ooggetuigen aan The Times of Israel. Volgens hen ontstond er een bloedige vechtpartij, waarbij passagiers hielpen om de aanvaller te overmeesteren.
De Boeing 737 MAX, die onderweg was van Dubai naar Tel Aviv, maakte halverwege plotseling een duikvlucht, blijkt uit openbare vluchtgegevens. Daarna steeg het weer op, maar het vliegtuig hield geen stabiele hoogte meer. Het noodsignaal dat duidde op een mogelijke kaping werd verstuurd, maar volgens Israëlische functionarissen was van een kaping geen sprake.
De vechtpartij was volgens getuigen bloedig. Passagiers vertellen dat er paniek uitbrak na de plotselinge daling. Toen de cockpit werd geopend, zou te zien zijn geweest dat een van de piloten was neergestoken.
Het toestel is inmiddels geland en alle passagiers zijn volgens flydubai veilig. Een tweede vliegtuig wordt geregeld om ze op te halen uit Saudi-Arabië.
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