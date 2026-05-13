LAKS: er wordt aanzienlijk meer geklaagd dit jaar over examens

UTRECHT (ANP) - Scholieren ventileren dit jaar flink wat klachten over de examens, constateert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De Eindexamenklachtenlijn ontving tot nu toe 165.000 klachten, terwijl de centraal schriftelijke eindexamens woensdag pas vier dagen onderweg zijn. Vorig jaar werd er gedurende de hele examenperiode 240.000 keer geklaagd.

"Er wordt aanzienlijk meer geklaagd dit jaar", zegt Inass Jagour, bestuurslid en woordvoerder van het LAKS. "We hebben het vermoeden dat we het record tot nu toe, 380.000 klachten in 2024, gaan overstijgen. Het is goed dat scholieren ons weten te vinden. Het laat zien hoe ze vandaag de dag de examens ervaren en dat ze een uitlaatklep nodig hebben."

Dinsdag kwamen er over het havo-examen geschiedenis 11.000 klachten binnen en over het vwo-examen Nederlands 8500. De examens werden vooral te moeilijk bevonden. Woensdag doen vwo-leerlingen de examens filosofie en wiskunde, staat Frans op het programma voor havo-leerlingen en doen leerlingen op vmbo gl/tl beeldende vorming en economie.