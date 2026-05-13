ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

LAKS: er wordt aanzienlijk meer geklaagd dit jaar over examens

Samenleving
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 12:16
anp130526098 1
UTRECHT (ANP) - Scholieren ventileren dit jaar flink wat klachten over de examens, constateert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De Eindexamenklachtenlijn ontving tot nu toe 165.000 klachten, terwijl de centraal schriftelijke eindexamens woensdag pas vier dagen onderweg zijn. Vorig jaar werd er gedurende de hele examenperiode 240.000 keer geklaagd.
"Er wordt aanzienlijk meer geklaagd dit jaar", zegt Inass Jagour, bestuurslid en woordvoerder van het LAKS. "We hebben het vermoeden dat we het record tot nu toe, 380.000 klachten in 2024, gaan overstijgen. Het is goed dat scholieren ons weten te vinden. Het laat zien hoe ze vandaag de dag de examens ervaren en dat ze een uitlaatklep nodig hebben."
Dinsdag kwamen er over het havo-examen geschiedenis 11.000 klachten binnen en over het vwo-examen Nederlands 8500. De examens werden vooral te moeilijk bevonden. Woensdag doen vwo-leerlingen de examens filosofie en wiskunde, staat Frans op het programma voor havo-leerlingen en doen leerlingen op vmbo gl/tl beeldende vorming en economie.
loading

POPULAIR NIEUWS

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

190053601_m

Opeethypotheek: je huis verzilveren terwijl je er blijft wonen

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

230440483_m

Dit plantje beschermt tegen hartfalen. En de behandeling kost maar 10 cent per dag

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

generated-image (7)

Zo vergroot je je spaargeld razendsnel: pak de drie grote kostenposten aan

Loading