COA geschokt: rellen Loosdrecht zeer ingrijpend en beangstigend

door Redactie
woensdag, 13 mei 2026 om 12:18
bijgewerkt om woensdag, 13 mei 2026 om 12:27
Opvangorgaan COA is geschokt door de agressie dinsdagavond bij het gemeentehuis in Loosdrecht waar die ochtend de eerste asielzoekers waren aangekomen. Relschoppers en vandalen bestookten de noodopvang met vuurwerk en stichtten er brand. Voor de vijftien asielzoekers en de COA-medewerkers binnen was dit "een zeer ingrijpende en beangstigende situatie".
Terwijl de bosjes direct naast het pand vol in brand stonden, blokkeerden de relschoppers de brandweer de toegang. "Het geweld dat we gisteren zagen in Loosdrecht is ronduit onacceptabel", reageert Joeri Kapteijns, waarnemend bestuursvoorzitter van het COA. "Kwetsbare mensen die gevlucht zijn voor hun veiligheid, zijn geconfronteerd met veel agressie. Dit doet veel met deze mensen en had nooit mogen gebeuren."
