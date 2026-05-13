Libanon: Israël verwoestte duizenden huizen sinds begin bestand

BEIROET (ANP/AFP) - Israël heeft sinds het begin van het bestand vorige maand nog duizenden huizen in Libanon verwoest, meldt het Libanese nationale onderzoeksinstituut. De overheidsorganisatie telde sinds 17 april al 5386 huizen die totaal vernietigd zijn en nog eens 5246 die schade hebben opgelopen.

Israël is ondanks het staakt-het-vuren doorgegaan met het uitvoeren van luchtaanvallen, met name in het zuiden van Libanon. Daar zijn Israëlische troepen tijdens de oorlog in maart en april ook verder opgerukt naar het noorden om de zogenoemde bufferzone te vergroten. In dat gebied worden ook veel huizen van burgers afgebroken.

Israël zegt die bufferzone nodig te hebben om te voorkomen dat Hezbollah in het grensgebied actief kan zijn en een directe bedreiging vormt voor het noorden van Israël. Inwoners mogen van Israël ook na het ingaan van het staakt-het-vuren nog niet terugkeren.