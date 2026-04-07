Australische oorlogsheld opgepakt op verdenking van oorlogsmisdaden

Een van de meest gedecoreerde militairen van Australië, oorlogsveteraan Ben Roberts-Smith, is gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdaden. De Australische krant The Age schrijft dat Roberts-Smith op het vliegveld van Sydney is opgepakt. De politie wil enkel bevestigen dat het om "een 47-jarige oud-militair" gaat. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op vijf mensen in Afghanistan tussen 2009 en 2012.

Roberts-Smith zou onder andere een ongewapende Afghaanse tiener hebben doodgeschoten, meldden Australische media in 2018. Ook zou hij tijdens een missie een geboeide man van een klif hebben geschopt, waarna hij opdracht gaf hem dood te schieten. In de duurste smaadzaak ooit in Australië probeerde de militair zonder succes om de mediaberichten te betwisten.

Onderzoek naar Australische commando's bracht in 2020 misstanden in Afghanistan aan het licht. Commando's van de Special Air Service (SAS) zouden in Afghanistan 39 ongewapende gevangenen en burgers hebben gedood.

Onderscheidingen

Roberts-Smith was jarenlang een van de bekendste Australische oorlogshelden. Geen enkele andere nog levende Australische oorlogsveteraan heeft zoveel onderscheidingen gekregen als hij. Voor zijn zes missies naar Afghanistan, tussen 2006 en 2012, kreeg hij onder meer het Victoria Cross, de hoogste militaire onderscheiding in Australië. Ook ontmoette hij de Britse koningin Elizabeth.

Roberts-Smith heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij riskeert een levenslange celstraf.