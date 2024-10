Lampen weer eerder aan door ingaan wintertijd

DEN HAAG (ANP) - In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd weer in. Om 03.00 uur wordt de klok een uur teruggezet naar wat formeel de standaardtijd is. Daarna is het 's ochtends een uur eerder licht en moeten 's avonds de lichten eerder aan.

Sinds 1980 wordt de instelling van zomer- en wintertijd op Europees niveau geregeld. De Europese Commissie wilde in 2018 stoppen met de regeling, maar onder meer Nederland schoof de beslissing daarover op de lange baan.

Ons land wil dezelfde tijd blijven hanteren als omringende landen, maar wil van de commissie een betere argumentatie over de voor- en nadelen van afschaffing van de zomertijd. Zo zou de wisseling van de tijden een negatief effect hebben op het bioritme van mensen.

De wintertijd duurt een half jaar; in het laatste weekend van maart gaat de zomertijd weer in.