WHO-chef veroordeelt Israëlische aanval op ziekenhuis Gaza

GENÈVE (ANP) - Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft de Israëlische aanval donderdagnacht op het Kamal Adwan-ziekenhuis streng veroordeeld. Het ziekenhuis in Beit Lahia is het laatste nog functionerende ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook. "Elke aanval op gezondheidsinstellingen is een schending van het internationale humanitaire recht", schrijft Ghebreyesus op X.

Israëlische troepen hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar hebben volgens Ghebreyesus 44 mannelijke artsen en verplegers meegenomen. Alleen het vrouwelijke personeel, de directeur en een mannelijke dokter zijn volgens hem over om de circa tweehonderd patiënten te verzorgen. De voorzieningen in het ziekenhuis en de voorraden zijn zwaar beschadigd of vernietigd.

Ghebreyesus schrijft dat door aanhoudende gevechten rond ziekenhuizen de gezondheidssituatie in het noorden van Gaza "catastrofaal" is. "Het hele gezondheidssysteem in Gaza wordt al meer dan een jaar aangevallen."

Israël zegt dat aanval met onder meer tanks op het Kamal Adwan-ziekenhuis deel uitmaakte van een operatie tegen "terroristische infrastructuur". Een woordvoerder van het ziekenhuis zei zaterdag tegen Al Jazeera dat het de 14e keer was dat het ziekenhuis onder vuur kwam te liggen.