Voertuigen staande gehouden op A2 bij XR-demonstratie

MAASTRICHT (ANP) - De politie heeft twee busjes die de snelweg A2 op probeerden te komen, staande gehouden. Daardoor was de A2 tussen Kruisdonk en Maastricht-Airport in de richting van Eindhoven voor een korte tijd gesloten, meldt de politie op X.

Extinction Rebellion (XR) demonstreert zaterdag met ongeveer tweehonderd mensen rondom Maastricht Aachen Airport tegen privéjets waarmee kunstbezoekers naar de internationale, meerdaagse TEFAF-kunstbeurs in Maastricht komen.

Een verslaggever ter plaatse zag dat de ME demonstranten tegenhield die de weg op wilden lopen. De route is met politiebusjes afgezet en de politie is in groten getale aanwezig. Sommige demonstranten zijn eerder door agenten omgeduwd en zeker twee agenten hebben actievoerders met hun wapenstok op de benen geslagen.

Een XR-woordvoerder zegt tegen de verslaggever dat vijf demonstranten zijn gearresteerd toen zij probeerden om op de A2 actie te voeren.