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Zelfs Schiphol vindt wachttijden te lang na nieuw grenscontrolesysteem

Economie
door Redactie
woensdag, 12 augustus 2026 om 16:42
bijgewerkt om woensdag, 12 augustus 2026 om 17:04
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Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten volgens de luchthaven gemiddeld één tot twee uur wachten, en dat is volgens Schiphol ongewenst.
Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem Entry/Exit System (EES) in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden na aankomst zijn volgens een woordvoerder van Schiphol duidelijk langer dan voor de invoering van EES. Vertrekkende passagiers hebben er volgens de woordvoerder minder last van.
"Schiphol doet er elke dag alles aan om reizigers zo goed mogelijk te helpen. We zetten extra collega's in om reizigers te begeleiden, vragen te beantwoorden en waar nodig te ondersteunen", stelt Schiphol. "Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole en EES bij de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Defensie."
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