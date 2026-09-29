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Landen Sahel in zee met Russisch medium tegen 'imperialisme'

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 9:49
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OUAGADOUGOU (ANP/AFP) - Burkina Faso, Mali en Niger zijn een tv-station gestart met steun van Rusland om de invloed van de westerse "imperialistische media" terug te dringen. Ze richten zich hiermee vooral tegen het Franse beleid en Franse media.
De zender Tafouk TV moet de mening van de militaire regimes in de drie landen beter voor het voetlicht brengen. In de drie Sahellanden zijn tussen 2020 en 2023 militaire staatsgrepen gepleegd.
De drie landen die tot het Franse koloniale rijk behoorden, hebben de afgelopen jaren Frankrijk de rug toegekeerd en zoeken steun van Moskou. Ze stellen dat vooral Frankrijk op de grondstoffen van de landen zoals uranium aast en Franse media de landen negatief benaderen.
De nieuwschef van Tafouk TV, Abdoul Niang, zei dat "samenzweerders niet alleen de staat ondermijnen via de kazernes, maar ook op onze beeldschermen en in onze media".
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