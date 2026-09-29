ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zuid-Korea: explosie die militairen trof was schending bestand

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 9:44
anp290926094 1
Volg ons op Google Nieuws
SEOUL (ANP/AFP) - Zuid-Korea ziet een incident waarbij drie militairen gewond raakten als een schending van het bestand met buurland Noord-Korea. Dat verklaarde de Zuid-Koreaanse minister van Defensie Kang Shin-chul, die aangaf dat hij zich baseert op voorlopige onderzoeksresultaten.
Kang had het over de explosie die vorige week plaatsvond in de zwaarbewaakte gedemilitariseerde zone tussen de landen. Die vochten in de vorige eeuw een oorlog uit, waarbij onder meer Nederland de Zuid-Koreanen te hulp kwam. Omdat de strijd in 1953 eindigde met een wapenstilstand en niet met een vredesverdrag, is de oorlog feitelijk nooit beëindigd.
De Zuid-Koreaanse autoriteiten stelden eerder al dat de ontploffing vermoedelijk was veroorzaakt door Noord-Koreaanse landmijnen. "Dit is een duidelijke schending van het wapenstilstandsakkoord", concludeerde de minister tijdens een parlementaire hoorzitting. "Aangezien Noord-Korea de verantwoordelijkheid draagt, zullen we overeenkomstige maatregelen nemen."
loading

POPULAIR NIEUWS

wind en zonneproject in australie zo groot als half belgie1626164196

Heb jij zonnepanelen? Deze drie keuzes bepalen wat je vanaf januari overhoudt

155801928_m

Hotelgasten slaan alarm: daarom kun je de waterkoker op je kamer beter niet gebruiken

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

177213196_m

Overgewicht in Europa: Nederland staat hoog op de ranglijst

Loading