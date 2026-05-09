Mexico wil schooljaar een maand eerder stoppen om WK

door Redactie
zaterdag, 09 mei 2026 om 5:33
bijgewerkt om zaterdag, 09 mei 2026 om 6:11
Mexico wil het schooljaar ruim een maand eerder beëindigen om het WK voetbal, dat het land samen met de Verenigde Staten en Canada organiseert. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt ook een hittegolf in meerdere deelstaten mee.
De lessen zouden op 5 juni stoppen, veertig dagen eerder dan gepland. De regering bekijkt ook of het volgende schooljaar eerder kan beginnen.
Het WK begint op 11 juni in Mexico-Stad met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika.
Het plan leidt tot kritiek van ouders, onderzoekers en werkgevers. Ouders vrezen extra opvangkosten door de langere zomervakantie. Denktank Mexico Evalúa waarschuwt dat 23,4 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, terwijl leerachterstanden en ongelijkheid al toenemen. Werkgeversorganisatie Coparmex noemt het besluit overhaast en vreest gevolgen voor gezinnen en de arbeidsmarkt.
