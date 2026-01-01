Langere NOS Journaals op NPO 1 na onrustige nieuwjaarsnacht

Op NPO 1 worden de NOS Journaals donderdagochtend verlengd en daarnaast herhaald. Dit wordt gedaan "in verband met de onrustige nacht en het vele extra nieuws", laat de publieke omroep weten.

Tussen 09.00 en 11.00 uur worden extra lange bulletins uitgezonden die ook als herhaling voorbijkomen. Als gevolg hiervan vervallen de herhalingen van de programma's Tussen Kunst en Kitsch, Nederland in Beweging en MAX Geheugentrainer.

Afgelopen nacht vielen doden in Nijmegen en Aalsmeer als gevolg van een vuurwerkongeluk. In Amsterdam brandde de Vondelkerk af, die volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland "niet meer te redden" is. Hulpdiensten in de regio Hollands Midden spraken van "een onrustige, drukke nacht" en in het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn veertien patiënten behandeld die oogletsel hebben opgelopen door vuurwerk. De meesten daarvan waren minderjarig.