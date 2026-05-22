Lansadvocaat deelde illegaal privacygegevens met Google

Landsadvocaat Pels Rijcken deelde zonder toestemming de gegevens van websitebezoekers met Amerikaanse techbedrijven. Het kantoor van de landsadvocaat handelde zo in strijd met privacy - en cookiewetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van maatschappelijk hacker Mick Beer, in handen van BNR.

Advocatenbureau Pels Rijcken vertegenwoordigt vrijwel exclusief als landsadvocaat de Nederlandse staat, ook in zaken die over privacy gaan. Daarom is het opvallend dat juist dit bedrijf de gegevensbescherming niet op orde had, stelt maatschappelijk hacker Mick Beer: "Alsof de scheidsrechter zelf een overtreding maakt."