Lansadvocaat deelde illegaal privacygegevens met Google

door Redactie
vrijdag, 22 mei 2026 om 7:11
bijgewerkt om vrijdag, 22 mei 2026 om 7:15
Landsadvocaat Pels Rijcken deelde zonder toestemming de gegevens van websitebezoekers met Amerikaanse techbedrijven. Het kantoor van de landsadvocaat handelde zo in strijd met privacy- en cookiewetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van maatschappelijk hacker Mick Beer, in handen van BNR.
Advocatenbureau Pels Rijcken vertegenwoordigt vrijwel exclusief als landsadvocaat de Nederlandse staat, ook in zaken die over privacy gaan. Daarom is het opvallend dat juist dit bedrijf de gegevensbescherming niet op orde had, stelt maatschappelijk hacker Mick Beer: "Alsof de scheidsrechter zelf een overtreding maakt."
Gegevens van websitebezoekers van Pels Rijcken werden gedeeld met derde partijen, waaronder Google. Dit gebeurde al voordat zij hiervoor toestemming konden geven via cookies; cookies weigeren had dus geen zin. Het ging om onder andere IP-adressen, locatiegegevens, browserinformatie en apparaatgegevens. "De knop om cookies te weigeren was er eigenlijk meer ter decoratie", zegt Beer, die stelt dat het kantoor van de landsadvocaat zo handelde in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

