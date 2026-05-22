Amerikaanse executie afgebroken na mislukte zoektocht naar ader voor dodelijke injectie

Een executie in de Amerikaanse staat Tennessee is donderdag op het laatste moment afgebroken, omdat de medische staf er meer dan een uur lang niet in slaagde een geschikte ader te vinden voor een dodelijke injectie bij de 57-jarige terdoodveroordeelde Tony Carruthers. Gouverneur Bill Lee verleende Carruthers daarop een uitstel van executie van een jaar.

Carruthers was ter dood veroordeeld voor de ontvoering en moord op drie mensen in 1994, een misdaad die hij altijd heeft ontkend te hebben gepleegd. In de maximaal beveiligde gevangenis in Nashville slaagden medewerkers er volgens het ministerie van Justitie van Tennessee wel in een primaire intraveneuze lijn aan te leggen, maar niet in de “reservelijn” die volgens het protocol verplicht is als back-up. Pogingen om een centrale lijn te plaatsen mislukten eveneens, waarna de procedure werd afgebroken en Carruthers terug naar zijn cel werd gebracht.

Volgens de organisatie Reprieve is Carruthers ten minste de zevende man in de Verenigde Staten die een executie overleeft na een mislukte poging met een dodelijke injectie. “De dodelijke injectie wordt aangeprezen als een humane, ‘medische’ executiemethode. Bloederige en langdurige executiepogingen zoals deze leggen de gruwelijke realiteit bloot,” zei Matt Wells, plaatsvervangend directeur van Reprieve in de VS, in een verklaring.