Later deze week mogelijk 10 centimeter sneeuw in Groningen

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 8:56
DE BILT (ANP) - In de nacht van dinsdag op woensdag valt waarschijnlijk veel sneeuw in het noorden van het land. In Groningen kan het pak sneeuw op sommige plekken 10 centimeter dik worden, in andere gebieden zo'n 3 tot 8 centimeter, verwacht het KNMI.
Volgens het weerinstituut kunnen wegen, fietspaden en stoepen glad worden. Code geel geldt dan in Groningen, Drenthe en Friesland, inclusief de Waddeneilanden.
In Groningen, Drenthe en Overijssel geldt ook maandag code geel voor gladheid door sneeuw. Bij dat waarschuwingsniveau is er kans op gevaarlijk weer.
