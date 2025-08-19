ECONOMIE
Lavrov: verandering grenzen essentieel voor einde aan conflicten

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 15:06
anp190825127 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Het veranderen van grenzen is volgens de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov vaak essentieel om conflicten tussen naties te beëindigen.
In de strijd die in 2014 uitbrak na een machtsovername in Kyiv door pro-Europese politici heeft Rusland een vijfde van Oekraïne in handen gekregen. In 2014 annexeerde het al het schiereiland de Krim. Rusland piekert er niet over het door een meerderheid van etnische Russen bewoonde schiereiland terug te geven. Het werd in de jaren 50 administratief bij de toenmalige Oekraïense Sovjetrepubliek gevoegd.
De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder iets dergelijks tijdens zijn pogingen de strijd in Oekraïne te staken. Hij noemde "het uitwisselen van gebieden en het aanpassen van het nationale territorium" de sleutel tot het bereiken van elke vredesregeling in Oekraïne. Hij zei dat het streven van de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky om de Krim te heroveren onrealistisch is.
