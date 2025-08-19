Tot nu toe 28 aangiften van gedupeerden brand in centrum Arnhem

ARNHEM (ANP) - Tot nu toe hebben 28 gedupeerden van de grote brand in de Arnhemse binnenstad aangifte gedaan van brandstichting. Dat meldde het Openbaar Ministerie dinsdag in de rechtbank in Arnhem tijdens een tweede inleidende zitting.

Bij de enorme brand in de nacht van 5 op 6 maart werden tien panden verwoest. Voor eigenaren van de uitgebrande panden, ondernemers en bewoners wordt een informatieavond georganiseerd. Dan worden de slachtoffers bijgepraat over hun rechten en de mogelijkheid om tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak gebruik te maken van hun spreekrecht.

De informatieavond staat gepland in november. De rechtbank vindt dit te laat, omdat daarmee mogelijk pas in december duidelijk is hoeveel slachtoffers zich zullen mengen in de strafzaak in maart. De rechtbank heeft een zittingsdag ingeruimd voor de inhoudelijke behandeling en moet ruim op tijd weten of er eventueel nog een extra zittingsdag moet worden gepland.

Regiezitting

De inhoudelijke behandeling is op 31 maart volgend jaar met drie verdachten: twee Arnhemmers van 57 en 31 jaar en een 42-jarige man zonder adres. De advocaten van Mark V. (31) en Ricky N. (42), die ontkennen de brand te hebben gesticht, hebben de rechtbank opnieuw gevraagd hun voorarrest op te heffen of te schorsen. De rechtbank beslist daar later op dinsdagmiddag over, na de zitting met verdachte Koert H. (57).

De volgende inleidende zitting is op 21 oktober. Dat wordt een zogeheten regiezitting, waarvoor de verdediging onderzoekswensen kan indienen.