Le Pen: dit is slechts uitstel van onze overwinning

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Volgens Marine Le Pen van het Rassemblement National (RN) is het tegenvallende resultaat in de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen "slechts een uitstel van de overwinning". Dat zei ze tegen de televisiezender TF1.

"Het tij komt. Het is deze keer niet hoog genoeg gestegen, maar het blijft stijgen", zei Le Pen. Tegen de zender benadrukte ze ook dat de partij haar aantal parlementariërs heeft verdubbeld bij deze verkiezing, al is dat minder dan waar het RN op hoopte.

De partij lijkt volgens de exitpoll op een derde plaats te eindigen, na het linkse Nieuw Volksfront en de coalitie van president Emmanuel Macron.

Tactische stemmen

Het slechte resultaat wijt Le Pen aan tactische stemmen, een gevolg van afspraken die lokale kandidaten van de linkse alliantie en de coalitie van Macron onderling maakten. Daarmee probeerden ze radicaal-rechts een halt toe te roepen.

Toch is volgens Le Pen de Franse president Emmanuel Macron in een "onhoudbare" situatie terechtgekomen. De premier van de huidige regering, Gabriel Attal, heeft al bekendgemaakt maandag zijn ontslag in te dienen bij Macron.

De verwachting is dat Le Pen het bij de presidentsverkiezingen van 2027 opnieuw tegen Macron opneemt.