Socialistische oud-president Hollande verkozen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse voormalige president François Hollande (2012-2017) heeft bij zijn terugkeer in de politiek een parlementszetel veroverd. In zijn kiesdistrict in de Corrèze werd de socialist verkozen als kandidaat voor de linkse alliantie Nieuw Volksfront.

Hollande haalt volgens voorlopige resultaten 43 procent in zijn district. Hij moest het opnemen tegen een kandidaat van radicaal-rechts en een conservatieve kandidaat. In de eerste ronde had Hollande ook al gewonnen.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is verkozen, in zijn kiesdistrict in Tourcoing, in het uiterste noorden van het land. En oud-premier Elisabeth Borne werd herkozen. Tot begin dit jaar was ze premier, waarna ze werd opgevolgd door huidig premier Gabriel Attal. Die laatste liet zondag weten zijn ontslag maandagochtend in te dienen.