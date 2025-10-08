Lecornu verwacht binnen 48 uur nieuwe Franse premier

PARIJS (ANP/AFP) - De vertrekkende Franse premier Sébastien Lecornu verwacht dat er binnen 48 uur een nieuwe premier wordt aangesteld. Hij hield de afgelopen twee dagen gesprekken met alle partijen in het parlement en is ervan overtuigd dat de politieke impasse kan worden opgelost zonder nieuwe verkiezingen.

Lecornu diende maandag zijn ontslag in, nog geen maand na zijn aantreden. President Emmanuel Macron vroeg hem om wel aan te blijven tot er een opvolger is en om toch nog een laatste poging te doen om de politieke crisis over de begroting op te lossen.

Grote oppositiepartijen riepen op tot nieuwe verkiezingen, maar Lecornu stelt dat daar geen meerderheid voor is in het parlement. Hij bracht woensdagavond verslag uit van zijn gesprekken bij Macron en deed daarna een interview op nationale televisie. Daarin zei hij dat er genoeg partijen zijn die bereid zijn om een overeenkomst te sluiten over de begroting. "Ik voel dat een uitweg mogelijk is."