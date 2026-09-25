ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leden PRO kiezen voor de sociaaldemocraten in EU-parlement

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 16:12
anp250926155 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Een meerderheid van de leden van Progressief Nederland (PRO) heeft ervoor gekozen dat de partij zich in het Europees Parlement aansluit bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES). Ruim 65 procent stemde voor aansluiting bij de PES, die in het parlement wordt vertegenwoordigd door de fractie S&D.
Eerder was de partij verdeeld over twee partijen: de vier Europarlementariërs van GroenLinks bij de Europese Groene Partij (EGP) en de vier PvdA'ers bij de PES. Nu de partij is gefuseerd, moet ze kiezen bij welke Europese partij ze zich aansluit. De leden van PRO mochten daarover tussen 18 en 25 september hun stem uitbrengen.
De Europarlementariërs mogen hun werk in hun huidige fractie wel voortzetten. Dat zullen ze ook blijven doen, aldus PRO-Europarlementariër Mohammed Chahim. "Wij blijven werken vanuit twee politieke fracties, de Groenen en de S&D, tot de Europese verkiezingen in 2029. Wij blijven als Europarlementariërs van PRO het progressieve geluid dat zo hard nodig is, vol overtuiging laten horen in Europa."
loading

POPULAIR NIEUWS

consumentenbond basisboodschappen in half jaar 15 procent duurder1685426948

Werk je bij een supermarkt, kledingwinkel of bank? Je personeelskorting tot €500 per jaar is straks niet meer belastingvrij

het-beruchte-epc-lampje

Wat moet je doen als het EPC-lampje gaat branden?

stille ramp gaande voor zzpers in de cultuursector1593054506

Net gestart als zzp'er? Je startersaftrek zakt van €2.123 naar €10, zonder compensatie

251028498_m

Zo herken je ChatGPT: deze woorden en zinnen verraden AI

wangiri-header

Telefoon gaat één keer over? Waarom je beter niet zomaar terugbelt

header-elektrische-auto-keuring

Nu blijkt: elektrische auto’s met veel kilometers komen beter door de keuring

Loading