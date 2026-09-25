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Persoon gewond door schietpartij NDSM-kade, verdachte aangehouden

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 16:06
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AMSTERDAM (ANP) - Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt door een schietincident. De politie meldt dat "zowel de verdachte als het slachtoffer" is aangehouden. Hoe het met het slachtoffer gaat, zegt de politie niet.
Ook kan de politiewoordvoerder nog niets zeggen over de identiteit van de verdachte en de gewonde. Ze kregen rond 15.05 uur de melding van de schietpartij en doen ter plekke nog onderzoek.
Stadskrant Het Parool schrijft dat de pont die daar vanaf het Centraal Station over het IJ aankomt, tijdelijk op een andere plek moet aanmeren. De schietpartij zou vlak bij de aanmeerplek zijn gebeurd. De pont gaat nu tijdelijk naar de Distelweg.
Omroep AT5 schrijft dat er veel mensen in de buurt van het incident waren. Ook zou er een traumahelikopter zijn opgeroepen.
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