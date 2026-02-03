Vonn wil met gescheurde kruisband aan Winterspelen deelnemen

MILAAN (ANP) - Lindsey Vonn wil met een gescheurde kruisband aan de Winterspelen deelnemen. "Mijn knie is niet gezwollen en met behulp van een kniebrace heb ik er vertrouwen in dat het gaat lukken", meldde ze tijdens een persconferentie.

De 41-jarige Vonn crashte afgelopen vrijdag tijdens een wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Crans-Montana. De olympisch kampioen van 2010 bleef na haar valpartij minuten op de piste liggen. Daarna skiede de Amerikaanse alsnog naar de finish.

Vonn maakte eind 2024 na vijf jaar afwezigheid haar rentree. Ze nam in 2019 afscheid van haar favoriete sport na een slepende knieblessure. Vonn behaalde onlangs in Zauchensee haar 84e wereldbekerzege. De afdaling voor de vrouwen op de Winterspelen is zondag.