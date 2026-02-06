ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leger VS: twee drugssmokkelaars gedood bij aanval op boot

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 4:45
anp060226005 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse leger zei donderdag twee vermeende drugssmokkelaars te hebben gedood bij een aanval op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarmee loopt het dodental van de Amerikaanse operaties tegen vermeende drugstransporten op zee op tot minstens 128.
Volgens het Amerikaanse Southern Command voer het vaartuig langs bekende smokkelroutes en was het betrokken bij drugshandel. Bij de aanval raakten geen Amerikaanse militairen gewond, meldde het leger via X.
De regering van president Donald Trump begon begin september met het aanvallen van boten die volgens Washington worden ingezet door zogenoemde 'narco-terroristen', vooral vanuit Venezuela. De Verenigde Staten spreken daarbij van een feitelijke oorlog tegen internationale drugsnetwerken.
Amerikaanse autoriteiten hebben tot nu toe geen overtuigend bewijs gepresenteerd dat de getroffen schepen daadwerkelijk bij drugshandel betrokken waren. Dat heeft geleid tot felle discussies over de rechtmatigheid van de aanvallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

96270324 l normal none

Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

ANP-548344414

Totale ineenstorting: terugleveren levert zonnepanelenbezitter vanaf 2027 nog maar 50 cent per maand op

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

ANP-545148277

Sjinkie gooit olie op vuur in schaatsrel rond Schulting: “Keuze van Kerstholt is bespottelijk”

longarts

Zien: Johan Derksen krijgt oorwassing van longkanker patholoog

Loading