Leger VS: twee drugssmokkelaars gedood bij aanval op boot

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse leger zei donderdag twee vermeende drugssmokkelaars te hebben gedood bij een aanval op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarmee loopt het dodental van de Amerikaanse operaties tegen vermeende drugstransporten op zee op tot minstens 128.

Volgens het Amerikaanse Southern Command voer het vaartuig langs bekende smokkelroutes en was het betrokken bij drugshandel. Bij de aanval raakten geen Amerikaanse militairen gewond, meldde het leger via X.

De regering van president Donald Trump begon begin september met het aanvallen van boten die volgens Washington worden ingezet door zogenoemde 'narco-terroristen', vooral vanuit Venezuela. De Verenigde Staten spreken daarbij van een feitelijke oorlog tegen internationale drugsnetwerken.

Amerikaanse autoriteiten hebben tot nu toe geen overtuigend bewijs gepresenteerd dat de getroffen schepen daadwerkelijk bij drugshandel betrokken waren. Dat heeft geleid tot felle discussies over de rechtmatigheid van de aanvallen.