Van Weel: 'Hulp Oekraïne kwam te traag'

DEN HAAG (ANP) - Nederland is vlak na de Russische inval in Oekraïne veel te voorzichtig geweest met militaire steun. "Waren we eerder over onze taboes heen gestapt, dan had Oekraïne er militair beter voor gestaan." Dat zegt demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel in een interview met De Telegraaf.

"Ik denk dat we vanaf het begin af aan sneller hadden moeten doorpakken in reactie op wat we zagen gebeuren. Als we er aan het begin meteen vol in waren gestapt, dan hadden we Oekraïne beter van dienst kunnen zijn", aldus Van Weel. "Nederland en Europa waren aanvankelijk vooral 'zichzelf aan het afschrikken'", zegt de VVD-minister. "Alsof er heel veel rode lijnen zouden liggen. Feit is dat elke stap die we hebben gezet, niet heeft geleid tot een tegenreactie van Rusland."

"We waren naïef over hoe de wereld in elkaar zit en hoe dictators als Poetin daarnaar kijken", zegt Van Weel. Mondjesmaat kwam er steun voor Oekraïne. Pas in latere instantie werden steeds zwaardere wapens geleverd.