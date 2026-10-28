Leider Arabische alliantie: Netanyahu wegkrijgen met samenwerking

TEL AVIV (ANP/AFP/DPA) - De voorman van de Arabische Gezamenlijke Lijst, Yousef Jabareen, pleit voor een "oprecht Joods-Arabisch partnerschap" om premier Benjamin Netanyahu weg te krijgen. De Arabische partijen stevenen af op een recordaantal zetels, waarmee ze mogelijk een beslissende rol bij de coalitievorming kunnen spelen.

"Iedereen die een inhoudelijk en serieus alternatief wil bieden voor de bloedige regering van Netanyahu, zal met ons moeten praten om de weg vrij te maken voor de verandering waar het Israëlische publiek naar verlangt", zei Jabareen tegen Israëlische media.

Hij stelt dat Netanyahu's rechtse regering het leven van elke "Arabische burger tot een hel heeft gemaakt". De steun die Arabische partijen bij de verkiezingen van dinsdag hebben gekregen, omschrijft hij als "historisch".

Zijn linkse Gezamenlijke Lijst is een samenwerking van overwegend Arabische partijen. Deze factie en de islamistische partij Ra'am lijken af te stevenen op achttien zetels. Er worden nog stemmen geteld.