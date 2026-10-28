Je zet je lichten aan, je ziet de koplampen branden en je rijdt weg. Dan is het toch in orde? Niet per se. Bij de APK in 2025 noteerde de keurmeester bij 1,44 miljoen van de 6,76 miljoen gekeurde personenauto's een gebrek aan de verlichting. Dat is ruim een op de vijf. Het gebrek dat hij het vaakst opschreef, was geen kapotte lamp.

Het ging om dimlicht dat verkeerd was afgesteld: 380.503 keer.

Dat blijkt uit een analyse van de keuringsgegevens van de RDW door bemiddelingsplatform AutoZoWeg.nl, meldt het ANP Persportaal . Ook Autobahn schreef erover. Staat je licht te hoog, dan verblind je de tegenligger. Staat het te laag, dan zie je de weg minder ver voor je. In de eerste helft van dit jaar lag het aandeel auto's met een verlichtingsgebrek even hoog als een jaar eerder.

Kijk tegen de deur ook of de twee lichtbundels van je dimlicht even hoog en recht schijnen. Zie je een duidelijk verschil, dan is dat een teken om de afstelling te laten nakijken. Of de hoogte precies klopt, laat je volgens AutoZoWeg.nl in tien minuten bij een garage controleren. Zit er een gewone gloeilamp in je auto, dan kost een nieuw lampje een paar euro.

Je remlicht kun je niet zien vanaf de bestuurdersstoel. Parkeer daarom achteruit tegen de deur of ruit, trap op de rem en kijk in je spiegel. Kadir Colak, medeoprichter van AutoZoWeg.nl, zegt het zo:

Een kapot remlicht zie je zelf nooit, want je zit erachter. - Kadir Colak, AutoZoWeg.nl

Let ook op je dagrijverlichting. Die brandt alleen aan de voorkant. Heb je het dimlicht niet aan, dan is je auto van achteren dus donker.

Een kapotte koplamp kost €190

Ziet de politie je rijden met kapotte verlichting, dan kun je een boete krijgen. Volgens Univé zijn dit de bedragen voor 2026:

Koplamp, achterlicht of remlicht: €190

Knipperlicht: €120

Kentekenplaatverlichting: €60

Achteruitrijlicht: €60

Over de kentekenplaatverlichting zijn de bronnen het niet eens. Univé en AutoZoWeg.nl noemen €60. Autobahn noemt €65 op basis van de boetetarieven van het Openbaar Ministerie, voor kentekenverlichting die niet tegelijk brandt met de verlichting aan de voorkant. Bij elke verkeersboete komt nog €9 aan administratiekosten.

Voor een lampje van een paar euro kun je dus een boete van €190 plus kosten krijgen.

Hoe ouder de auto, hoe vaker het misgaat

Volgens AutoZoWeg.nl speelt de leeftijd van de auto de grootste rol. Dit deel van de gekeurde auto's kwam in 2025 met een verlichtingsgebrek naar de APK:

Tot 5 jaar: 7,1 procent

5 tot 10 jaar: 12,1 procent

10 tot 15 jaar: 21,5 procent

15 jaar en ouder: 30 procent

Een auto met een lichtgebrek was gemiddeld 14,9 jaar oud. Rijd je een auto van vijftien jaar of ouder, dan vond de keurmeester bij bijna een op de drie vergelijkbare auto's iets aan het licht. Ook bij merken zie je verschillen, maar die hangen volgens de analyse vooral samen met de leeftijd van de auto's. Ze zeggen weinig over de techniek.

Dit vond de keurmeester het vaakst

Na het scheve dimlicht kwam het goedkoopste lampje van de auto: de kentekenplaatverlichting was 359.967 keer kapot of ontbrak. Daarna volgden:

Kapot stadslicht: 253.917 keer Onduidelijke lichtbundel van het dimlicht: 112.885 keer Knipperlichten met de verkeerde kleur: 112.661 keer Kapot dim- of grootlicht: 111.188 keer Kapot remlicht: 109.164 keer

Als je per auto telt, stonden bij 420.103 auto's de koplampen verkeerd afgesteld.

Wat de cijfers niet zeggen

Er rijden nu dus geen 1,4 miljoen auto's met kapotte verlichting rond, benadrukt Autobahn. Het gaat om gebreken die in 2025 bij de keuring zijn gevonden, en veel daarvan zijn tijdens de APK meteen verholpen. Maar een APK is maar één keer per jaar, en een lampje kan de week erna kapotgaan. Daarom is een rondje om je auto zinvol, zeker nu de dagen korter worden.