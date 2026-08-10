Leider Ceuta wil detentiecentrum voor achtergebleven migranten

CEUTA (ANP/AFP) - Leider van Ceuta Juan Vivas zegt een detentiecentrum te willen waar "buitenlanders" die er nog altijd verblijven kunnen worden vastgehouden. Dit nadat anderhalve week geleden tienduizenden mensen de Spaanse exclave bij Marokko wisten te bereiken. Duizenden van hen zouden daar nog zijn en tientallen migranten kwamen bij de oversteek om het leven.

Waar de Spaanse autoriteiten eerder spraken van 2500 achtergebleven migranten, zijn het er volgens Vivas tussen de 8000 en 11.000. Onder hen zijn veel alleenreizende minderjarigen die vaak geen toegang hebben tot water, eten en onderdak. Vivas herhaalde dat die situatie onhoudbaar is.

Zo'n 5000 inwoners van Ceuta zouden zondag hebben geprotesteerd tegen de omgang met de crisis. Volgens hen is Ceuta in de steek gelaten. Ook aan de overkant van de Straat van Gibraltar zorgt het lot van de migranten voor felle discussies. De politie-inzet in Ceuta werd sterk uitgebreid.