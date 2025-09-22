ECONOMIE
Rusland: doden en gewonden na Oekraïense droneaanval op de Krim

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 4:27
SIMFEROPOL (ANP/RTR) - Bij een Oekraïense droneaanval op een badplaats op de door Rusland ingelijfde Krim zijn zondag drie doden en zestien gewonden gevallen. Dat heeft het door Moskou aangestelde hoofd van het schiereiland gemeld.
De aanval trof het plaatsje Foros, waar volgens het Russische ministerie van Defensie "geen militaire doelen" waren. Volgens het ministerie ging het om drones met explosieve lading die bewust op een burgerdoel waren gericht.
Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van "een nieuwe terreurdaad van het regime in Kyiv". Woordvoerster Maria Zacharova gaf de NAVO en de Europese Unie de schuld van "het aanwakkeren van destabilisatie en terreur in Europa" door hun wapenleveranties aan Oekraïne.
Oekraïne heeft vooralsnog niet op de beschuldigingen gereageerd. De berichtgeving kon niet onafhankelijk worden bevestigd.
Rusland annexeerde de Krim in 2014 na een invasie en een daaropvolgend referendum dat de internationale gemeenschap als ongeldig ziet.
